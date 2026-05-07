В "Армии+" военные могут получить скидку на снаряжение от украинского производителя: как это сделать

В приложении Армия+ появились скидки в размере 15% на тактическое снаряжение и бронежилеты от производителя Rarog. Предложение доступно для военнослужащих, а промокод можно делиться с родственниками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как получить скидку?

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выполнить следующие шаги:

сгенерировать уникальный промокод в мобильном приложении Армия+;

ввести этот код при оформлении заказа на официальном сайте производителя или предъявить его менеджеру в магазине;

при необходимости передать промокод членам своей семьи.

Скидка распространяется на товары, имеющие отметку "Армия+". Доставка заказов, оформленных через сайт, в отделения "Новой Почты" осуществляется бесплатно.

О Rarog

Rarog является украинским брендом бронежилетов и военного снаряжения, начатым в 2014 году коллективом Харьковского завода средств индивидуальной защиты. Компания является официальным поставщиком Министерства обороны Украины, а также единственной отечественной военной компанией, которая разрабатывала и поставляла бронежилеты и тактическое снаряжение для военных подразделений стран НАТО.

Структура Rarog включает следующие направления:

швейное производство;

конструкторское подразделение;

производство специализированных тканей;

производство баллистической защиты;

модернизация оружия;

производство комплексов ударных БПЛА

В прошлом году компания разработала и запустила в серию четыре новых бронежилета, в том числе самый легкий в Украине бронежилет 6-го класса и первый женский бронежилет Helga.

Напомним, по состоянию на март в военнослужащем сэкономили один миллиард гривен благодаря использованию программы "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+". Наибольшую долю экономии – почти 80% – обеспечили скидки на горючее и услуги сетей АЗК, которыми активно пользуются защитники.