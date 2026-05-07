В "Армія+" військові можуть отримати знижку на спорядження від українського виробника: як це зробити

У застосунку Армія+ з’явилися знижки у розмірі 15% на тактичне спорядження та бронежилети від виробника Rarog. Пропозиція доступна для військовослужбовців, а промокодом можна ділитися з родичами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як отримати знижку?

Щоб скористатися пропозицією, необхідно виконати наступні кроки:

згенерувати унікальний промокод у мобільному застосунку Армія+;

ввести цей код під час оформлення замовлення на офіційному сайті виробника або пред'явити його менеджеру в магазині;

за потреби передати промокод членам своєї родини.

Знижка поширюється на товари, що мають позначку "Армія+". Доставка замовлень, оформлених через сайт, до відділень "Нової Пошти" здійснюється безкоштовно.

Про Rarog

Rarog є українським брендом бронежилетів та військового спорядження, започаткованим у 2014 році колективом Харківського заводу засобів індивідуального захисту. Компанія є офіційним постачальником Міністерства оборони України, а також єдиною вітчизняною військова компанія, яка розробляла та постачала бронежилети та тактичне спорядження для військових підрозділів країн НАТО.

Структура Rarog включає наступні напрямки:

швейне виробництво;

конструкторський підрозділ;

виробництво спеціалізованих тканин;

виробництво балістичного захисту;

модернізація зброї;

виробництво комплексів ударних БПЛА.

Минулого року компанія розробила та запустила в серію чотири нові бронежилети, зокрема найлегший в Україні бронежилет 6-го класу та перший жіночий бронежилет Helga.

Нагадаємо, станом на березень військовослужбовці заощадили один мільярд гривень завдяки використанню програми "Плюси" у мобільному застосунку "Армія+". Найбільшу частку економії — майже 80% — забезпечили знижки на пальне та послуги мереж АЗК, якими активно користуються захисники.