Вийшла оновлена версія застосунку "Армія+" з цифровим посвідченням

"Армія+"
Армія+ отримала новий дизайн, розширений Армія ID / Міноборони

Оновлений застосунок “Армія+” тепер пропонує цифрове посвідчення Армія ID, стрічку “Пульс” та покращений інтерфейс для зручнішого користування сервісами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про нову версію "Армія+"

У новій версії застосунку "Армія+" розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах. Хоча цифрове посвідчення не замінює паперові документи, воно достатнє для підтвердження статусу.

Інформаційна стрічка "Пульс" надає офіційні пояснення, поради та важливі оновлення для військових без чуток і зайвого шуму.

Також у застосунку оновлено дизайн і навігацію: спрощено доступ до популярних сервісів і додано розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час користування.

Що відомо про "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

 Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. 

Автор:
Ольга Опенько