В "Армія+" з’явився мультипідпис рапортів: обробка до 40 заяв за раз

У мобільному застосунку “Армія+” з’явилася нова зручна функція – мультипідпис рапортів. Відтепер командири можуть опрацьовувати до 40 заяв одночасно, використовуючи Дія.Підпис або SmartID.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Новий функціонал у "Армія+"

У застосунку "Армія+" з’явилася нова зручна функція — мультипідпис рапортів, що дозволяє командирам обробляти відразу велику кількість звернень підлеглих.

Відтепер командири підрозділів можуть швидко розглядати десятки рапортів, які надходять у розділ "Рапорти", вкладку "До розгляду". Завдяки функції мультипідпису рішення про погодження або відхилення приймаються простими свайпами — праворуч для підтвердження, ліворуч — для відхилення. Передбачено можливість фільтрації та маркування рапортів для зручнішої навігації.

Одночасно можна вибрати до 40 рапортів, наприклад, щодо відпустки, та підписати їх одразу за допомогою Дія.Підпис або SmartID.

Водночас масове відхилення недоступне — кожна відмова потребує обґрунтування, що забезпечує прозорість і відповідальність при ухваленні рішень.

Що відомо про "Армія+" та рапорти

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

З моменту запуску було повністю оброблено понад 570 тисяч рапортів, причому 60% з них були погоджені. Найчастіше військовослужбовці подавали оздоровчі рапорти (28%), заяви на річну відпустку (23%) та запити на зміну місця служби (21%).

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.

З урахуванням нових рапортів їх загальна кількість становить 36.