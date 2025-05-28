Армія+ набирає обертів: військові подали 500 тисяч рапортів за 10 місяців

За 10 місяців з моменту запуску військовослужбовці подали 500 тисяч електронних рапортів через застосунок Армія+, що в середньому становить 1 800 звернень щодня. Систему вже впровадили понад 1 500 військових частин.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Електронні рапорти через Армія+

"Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в Армія+. Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами Черногоренко, наразі оцифровано близько третини всіх рапортів, що охоплюють ключові питання військової служби. У наступну чергу планується цифровізація рапортів, пов’язаних із видачею довідок та фінансовими питаннями.

Подати рапорт через застосунок можна всього за кілька хвилин. Усі форми супроводжуються інформативними довідками з чіткими порадами й поясненнями, які документи можуть знадобитися.

Рапорти побудовані за зрозумілим алгоритмом подачі, а кожен етап містить підказки, що дозволяють уникнути помилок при відправленні документа командиру.

Найчастіше подають рапорти на:

оздоровчі виплати (30%);

щорічну відпустку (23%);

зміну місця служби (21%).

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.