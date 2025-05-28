Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

47,31

+0,02

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,36

47,20

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Армія+ набирає обертів: військові подали 500 тисяч рапортів за 10 місяців

Армія+
Цифровізація в дії: військові активно користуються Армія+. / Міноборони

За 10 місяців з моменту запуску військовослужбовці подали 500 тисяч електронних рапортів через застосунок Армія+, що в середньому становить 1 800 звернень щодня. Систему вже впровадили понад 1 500 військових частин.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Електронні рапорти через Армія+

"Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в Армія+. Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами Черногоренко, наразі оцифровано близько третини всіх рапортів, що охоплюють ключові питання військової служби. У наступну чергу планується цифровізація рапортів, пов’язаних із видачею довідок та фінансовими питаннями.

Подати рапорт через застосунок можна всього за кілька хвилин. Усі форми супроводжуються інформативними довідками з чіткими порадами й поясненнями, які документи можуть знадобитися.

Рапорти побудовані за зрозумілим алгоритмом подачі, а кожен етап містить підказки, що дозволяють уникнути помилок при відправленні документа командиру.

Найчастіше подають рапорти на:

  • оздоровчі виплати (30%); 
  • щорічну відпустку (23%); 
  • зміну місця служби (21%).

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. 

Автор:
Ольга Опенько