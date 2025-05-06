У застосунку "Армія+" з’являться п’ять нових цифрових рапортів: що відомо

У додатку “Армія+” невдовзі з’являться ще п’ять цифрових рапортів. Оновлення покликане спростити подання документів для військовослужбовців та зробити процеси в армії більш цифровізованими.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Нові рапорти в "Армія+"

Оновлений список нових цифрових рапортів, які додали в застосунок "Армія+":

Довідка про участь у бойових діях.

Витяг з наказу.

Витяг з послужного списку.

Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років).

Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

У кожному рапорті — інфодовідка з поясненням, які документи потрібні. Загалом у застосунку вже доступні 31 цифровий рапорт.

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку “Армія+” з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.