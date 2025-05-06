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У застосунку "Армія+" з’являться п’ять нових цифрових рапортів: що відомо
У додатку “Армія+” невдовзі з’являться ще п’ять цифрових рапортів. Оновлення покликане спростити подання документів для військовослужбовців та зробити процеси в армії більш цифровізованими.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Нові рапорти в "Армія+"
Оновлений список нових цифрових рапортів, які додали в застосунок "Армія+":
- Довідка про участь у бойових діях.
- Витяг з наказу.
- Витяг з послужного списку.
- Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років).
- Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.
У кожному рапорті — інфодовідка з поясненням, які документи потрібні. Загалом у застосунку вже доступні 31 цифровий рапорт.
Про застосунок "Армія+"
Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.
Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.
Нещодавно, у мобільному додатку “Армія+” з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.