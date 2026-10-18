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Уряд утворив комісію для продажу пакетів акцій двох державних банків

Сенс банку
Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку / Dilo.ua

Кабінет Міністрів створив комісію, яка займатиметься створенням належних умов для продажу державних пакетів акцій Сенс Банку і Укргазбанку.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, до роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій Європейського Союзу.

Так, комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.

Мінфін уже обрав радників для обох банків.

Нагадаємо, що у серпні Корецький повідомив, що уряд доручив Міністерству фінансів України активізувати процес продажу державного Сенс Банку після спецоперації НАБУ "Форест Гамп". Гроші від продажу обіцяли спрямувати на потреби Сил оборони України.

Ще в жовтні 2025 року уряд ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Продаж відбуватиметься у три етапи:

  • підготовка акцій до продажу;
  • проведення конкурсу;
  • укладення договору купівлі-продажу.
Автор:
Світлана Манько

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