Уряд розпочав підготовку до продажу акцій Sense Bank та Укргазбанку

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів.

Мета кроку — зменшення частки держави у банківському секторі та залучення коштів від приватизації до державного бюджету України.

Відповідно до закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків", продаж відбуватиметься у три етапи:

підготовка акцій до продажу;

проведення конкурсу;

укладення договору купівлі-продажу.

Урядове розпорядження передбачає старт першого етапу — підготовки пакетів акцій Sense Bank та Укргазбанку до продажу.

Мінфін наголошує, що скорочення державної частки в банках є однією з восьми ключових операційних цілей Програми дій уряду.

14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула можливі ризики цього рішення. За підсумками обговорення підтверджено, що продаж акцій Sense Bank та Укргазбанку не загрожує стабільності фінансової системи України.

До кінця осені 2025 року Міністерство фінансів планує оголосити конкурс із відбору радника, який супроводжуватиме процес продажу пакетів акцій цих банків.

Нагадаємо, ще в серпні голова Національного банку України Андрій Пишний зазначав, що державні Укргазбанк і Sense Bank – перші в черзі на початок процесу приватизації. Також може йти мова про часткову приватизацію Ощадбанку.

Націоналізація Sense Bank

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.

Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Sense Bank. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. 20 липня Національний банк України вирішив вивести Sense Bank з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".