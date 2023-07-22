Сенс Банк перейшов у власність держави

22 липня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стає власником 100% акцій акціонерного товариства Сенс Банк. Це означає, що банк тепер переходить під управління держави. Головою правління Сенс Банку назначено Кузьміна Дмитра Миколайовича.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

В НБУ зазначили, що даний крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і допоможе уникнути потенційних загроз для фінансової стабільності в Україні.

20 липня 2023 року в НБУ вирішив вивести з ринку Сенс Банк та звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі. Як ідеться в повідомленні регулятора, таке рішення ухвалило його правління, керуючись нормами законів про НБУ, про банки і банківську діяльність та про систему гарантування вкладів.

Власниками прямої істотної участі у Сенс Банку є АВН Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключовими бенефіціарами - громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, та громадянин Росії Андрій Косогов.

Через звʼязок Фрідмана та Авена з РФ до них були застосовані санкції в Європейському союзі. Це спричинило репутаційні ризики для банку, що врешті привело до виведення з ринку.

При цьому у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили, що після початку націоналізації Сенс Банк продовжить свою роботу у звичайному режимі, без додаткових обмежень.

21 липня уряд підтримав пропозицію НБУ про участь держави у виведенні Сенс Банку з ринку, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків.

Згідно з постановою уряду, Сенс Банк куплять за 1 гривню, після чого держава стане власником фінустанови. Органом управління буде Мінфін.