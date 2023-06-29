Компанії Фрідмана продовжують працювати з Міноборони РФ та Росгвардією: що буде з його активами в Україні?

“АльфаСтрахование” страхує росгвардійців, що проривалися до Києва, а його магазинна мережа заробляє гроші для Шойгу. При цьому, активи Фрідмана в Україні забирати не поспішають.

Фінансував проєкт дочки Путіна

Михайло Фрідман - російський олігарх, співзасновник "Альфа-груп". В українському портфелі якої Sense Bank (Сенс Банк, колишній "Альфа-банк Україна"), мобільний оператор Kyivstar, X5 Retail Group та IDS Borjomi International, якій належать права на мінеральні води "Моршинську" та "Миргородську”.

Фрідман знаходиться під санкціями ЄС, США та Великої Британії, а також під українськими санкціями за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності. Зокрема, як йдеться в санкційному профілі Національного агентства запобіганню корупції, за тісні зв’язки цього провідного російського фінансиста з адміністрацією Володимира Путіна:

“Старша донька Володимира Путіна - Марія керувала благодійним проєктом Альфа-Ендо, що фінансувався Альфа-банком. Пан Фрідман та його бізнес-партнер Петро Авен були залучені до зусиль Кремля щодо скасування західних санкцій, запроваджених для протидії агресивній політиці росії проти України. У 2018 році пан Фрідман разом із паном Авеном відвідали Вашингтон із неофіційною місією – щоб передати послання російського уряду щодо санкцій США. Тому він активно підтримував матеріально чи фінансово та отримував вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію та дестабілізацію України”.

Страхує автомобілі росгвардійців

І саме компанії Михайла Фрідмана напряму співпрацюють з російськими силовиками.

Зокрема, його “АльфаСтрахование” страхує автомобілі росгвардії. В тому числі і тих підрозділів, що воювали в Україні. І заробляє на цьому мільярди рублів.

Росгвардія - це колишні внутрішні війська російської поліції, зараз активно воюють проти України. Зокрема, саме до росгвардії відносяться “кадирівці” - воєнні злочинці з підрозділу “Ахмат”, що причетні до вбивств мирних українців.

Росгвардійці давили акції протеста в Херсоні. Брали участь у захваті Запорізької АЕС і досі її займають.

Причому, таємниці зі співпраці “АльфаСтрахование” з росгвардією ніхто не робить - журналісти “Радіо Свобода” знайшли докази на офіційному сайті державних закупівель росії - “ЕИС Закупки”.

За останні п’ять років росгвардія увійшла в топ державних клієнтів “АльфаСтрахование”, уклавши контрактів “ОСАГО” (обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності, “автоцивілка”) на 280 млн рублів по всій росії.

Журналісти навіть зателефонували в компанію, щоб уточнити, чи працює послуга для окупантів на тимчасово окупованій українській території. Там відповіли, що “На жаль, не діє. Треба викликати держінспекцію безпеки дорожнього руху, складати протокол та розбиратися на місці”. Але, при цьому, все може змінитися: “Інформація у нас така, що до 1 січня 2024-го року не діє. Потім невідомо, як буде, як будуть йти військові дії”, - сказала операторка колцентру “АльфаСтрахование” журналісту.

Причому, “АльфаСтрахование”, як пише “Економічна правда”, надають свої послуги саме тим підрозділам, що безпосередньо були на території України. Наприклад, мільйон рублів за страхування службового автопарку управління росгвардії в Брянській області. Чи понад мільйон рублів за ту ж послугу від росгвардійців Калуги та області, зокрема військової частини 6681. Те ж саме в Тульській області. Застрахований і транспорт загону спецпризначення “Барс”.

Торік компанія Фрідмана застрахувала 340 машин далекосхідного центру при росгвардії. Саме вони намагалися прорватися у Києв і були розбиті українськими спецпризначенцями розвідки біля села Димер навесні.

Втім, не лише росгвардія. В тимчасово окупованому Маріуполі їздить транспорт головного управління МВС у місті Санкт-Петербург, теж захищений “АльфаСтрахование”. Компанія страхує навіть військову охорону володимира путіна, що доводить контракт за 7 лютого 2023 року з військовою частиною 26116 , що належить Головному управлінню спеціальних програм президента Росії. І термін дії цього контракту - до листопада 2023 року.

Магазин біля аеродрому “Енгельс”

Інше крило бізнесу Фрідмана - Х5 Retail Group - активно співпрацює з міністерством оборони росії. Теж публічно.

Ще у 2014 році, з початку вторгнення росії в Україну, Фрідман з партнерами відкрили магазин “Военторг-Пятерочка”.

“Пятерочка” - це мережа, що належить “Альфа-Груп” через Х5 Retail Group. “Военторг” - компанія міністерства оборони.

У червні минулого року проти “Воєнторгу” ввели санкції Євросоюз та Швейцарія, але співпраця не припинилася. В серпні 2022 року “Воєнторг-Пятерочка” відкрилась в місті Енгельс, звідки російські бомбардувальники летіли обстрілювати ракетами Україну. Це був вже 57 магазин мережі.

Сам Фрідман публічно заперечує будь-яку причетність до цього бізнесу і заявляє, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній. “На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто Ваші питання адресувати напряму керівництву компаній”, – відповів Фрідман журналістам “Радіо Свобода”.

Українські активи не на часі?

Доля українських активів Фрідмана поки знаходиться у підвішеному стані. Олігарх, який публічно визнавав у 2017 році, що обслуговував оборонні підприємства, але припинив це робити через санкційний тиск, як показують наведені вище факти, досі працює і з росгвардією, і з міністерством оборони росії. І досі заробляє в Україні. Тому що майно цього великого підсанкційного олігарха досі не конфісковане.

Зараз управителі роблять робить все, щоб активи стали якомога менш помітними - так, наприклад, “Альфа-Банк”, про націоналізацію якого довго ходили чутки, перейменувався в “СенсБанк”. Щоб менше дратувати людей.

Втім, навіть з вже арештованими активами досі все складно. Рік тому, 13 червня, суд арештував активи Фрідмана - йдеться про акції IDS Group Ukraine, яка є імпортером води "Боржомі" в Україні, а також представлена низкою брендів, зокрема "Моршинська" та "Миргородська".

Ще в березні 2023 Нацагенство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА) оголосило конкурс на управителя виробника мінеральних вод. Документи для участі подали 10 учасників, 9 з яких встигли в строк, одна ні. АРМА визначило управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine - компанія “Карпатські мінеральні води”, яка працює на ринку України більше 15 років. Втім, віз і нині там - передати управління активом досі не вдалося.

Активоутримувач "Моршинської" та "Миргородської", компанія IDS Ukraine, продовжує напряму керувати активом, незважаючи на арешт активів та рішення судів проти її підсанкційного власника. Для цього вона користується прогалинами законодавства і пояснює свої дії тим, що потрібно погоджувати управління з власником, котрий знаходиться під санкціями.

27 років тому була прийнята Конституція України. У документі чітко прописано, що надра і те що в них належить народу. Та насправді зараз виходить так, що надра України збагачують підсанкційного російського олігарха. Як можна це пояснити людям, які воюють на фронті - важко сказати.

Тобто, ми маємо парадокс. Держава наче заблокувала актив на власну користь. А наче і ні - тому що держава не може вплинути ані на діяльність компанії, ані змінити там керівництво, призначене Фрідманом, яке діє, звісно, в інтересах Фрідмана.

Чому так відбувається? Як він здобув таку індульгенцію? Це питання досі не має відповіді, однак створюється враження, що хтось в Україні дуже не хоче, щоб конфісковане майно російських олігархів працювало на українську економіку і приносило податки та робочі місця.