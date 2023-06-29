Компании Фридмана продолжают работать с Минобороны РФ и Росгвардией: что будет с его активами в Украине?

"АльфаСтрахование" страхует прорывавшихся в Киев росгвардейцев, а его магазинная сеть зарабатывает деньги для Шойгу. При этом активы Фридмана в Украине забирать не спешат.

Финансировал проект дочери Путина

Михаил Фридман – российский олигарх, соучредитель "Альфа-групп". В украинском портфеле Sense Bank (Сенс Банк, бывший "Альфа-банк Украина"), X5 Retail Group и IDS Borjomi International, которой принадлежат права на минеральные воды "Моршинскую" и "Миргородскую".

Фридман находится под санкциями ЕС, США и Великобритании, а также под украинскими санкциями за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности. В частности, как говорится в санкционном профиле Национального агентства по предотвращению коррупции, за тесные связи этого ведущего российского финансиста с администрацией Владимира Путина:

“Старшая дочь Владимира Путина – Мария руководила благотворительным проектом Альфа-Эндо, финансируемым Альфа-банком. Господин Фридман и его бизнес-партнер Петр Авен были вовлечены в усилия Кремля по отмене западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России против Украины. В 2018 году господин Фридман вместе с господином Авеном посетили Вашингтон с неофициальной миссией – чтобы передать послание российского правительства по санкциям США. Поэтому он активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию и дестабилизацию Украины.

Страхует автомобили росгвардейцев

И именно компании Михаила Фридмана напрямую сотрудничают с российскими силовиками.

В частности, его "АльфаСтрахование" страхует автомобили росгвардии. В том числе и подразделений, которые воевали в Украине. И зарабатывает на этом млрд рублей.

Росгвардия – это бывшие внутренние войска российской полиции, сейчас активно воюют против Украины. В частности, именно к росгвардии относятся "кадыровцы" - военные преступники из подразделения "Ахмат", причастные к убийствам мирных украинцев.

Росгвардейцы давили акции протеста в Херсоне. Участвовали в восторге Запорожской АЭС и до сих пор ее занимают.

Причем, тайны по сотрудничеству АльфаСтрахование с росгвардией никто не делает - журналисты Радио Свобода нашли доказательства на официальном сайте государственных закупок России - ЕИС Закупки.

За последние пять лет росгвардия вошла в топ государственных клиентов "АльфаСтрахование", заключив контрактов "ОСАГО" (обязательное страхование автогражданской ответственности, "автогражданка") на 280 млн рублей по всей россии.

Журналисты даже позвонили по телефону в компанию, чтобы уточнить, работает ли услуга для оккупантов на временно оккупированной украинской территории. Там ответили, что “К сожалению, бездействует. Надо вызвать госинспекцию по безопасности дорожного движения, составлять протокол и разбираться на месте”. Но при этом все может измениться: “Информация у нас такая, что до 1 января 2024 года не действует. Потом неизвестно, как будет, как будут идти военные действия”, - сказала оператор колцентра “АльфаСтрахование” журналисту.

Причем "АльфаСтрахование", как пишет "Экономическая правда", предоставляют свои услуги именно тем подразделениям, которые непосредственно были на территории Украины. К примеру, миллион рублей за страхование служебного автопарка управления росгвардии в Брянской области. Или более миллиона рублей за ту же услугу от росгвардейцев Калуги и области, в том числе воинской части 6681. То же в Тульской области. Застрахован и транспорт отряда спецназначения "Барс".

В прошлом году компания Фридмана застраховала 340 машин дальневосточного центра при росгвардии. Именно они пытались прорваться в Киев и были разбиты украинскими спецназовцами разведки у села Дымер весной.

Впрочем, не только росгвардия. Во временно оккупированном Мариуполе ездит транспорт главного управления МВД в городе Санкт-Петербург, тоже защищенный "АльфаСтрахование". Компания страхует даже военную охрану Владимира Путина, доказывающего контракт за 7 февраля 2023 года с воинской частью 26116, принадлежащей Главному управлению специальных программ президента России. И срок действия этого контракта – до ноября 2023 года.

Магазин у аэродрома "Энгельс"

Другое крыло бизнеса Фридмана – Х5 Retail Group – активно сотрудничает с министерством обороны России. Тоже публично.

Еще в 2014 году, с начала вторжения россии в Украину, Фридман с партнерами открыли магазин Военторг-Пятерочка.

"Пятерочка" - это сеть, принадлежащая "Альфа-Групп" через Х5 Retail Group. "Военторг" - компания министерства обороны.

В июне прошлого года против "Военторга" ввели санкции Евросоюз и Швейцария, но сотрудничество не прекратилось. В августе 2022 года "Военторг-Пятерочка" открылась в городе Энгельс, откуда российские бомбардировщики летели обстреливать ракетами Украину. Это был уже 57 магазин сети.

Сам Фридман публично отрицает всякую причастность к этому бизнесу и заявляет, что вышел из всех органов управления российских и иностранных компаний. “На данный момент я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в каком виде. Вам следует Ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний», – ответил Фридман журналистам «Радио Свобода» .

Украинские активы не ко времени?

Судьба украинских активов Фридмана пока находится во взвешенном состоянии. Олигарх, публично признававший в 2017 году, что обслуживал оборонные предприятия, но прекратил это делать из-за санкционного давления, как показывают вышеприведенные факты, до сих пор работает и с росгвардией, и с министерством обороны России. До сих пор зарабатывает в Украине. Потому что имущество этого крупного подсанкционного олигарха до сих пор не конфисковано.

Сейчас управляющие делают все, чтобы активы стали как можно менее заметными - так, например, "Альфа-Банк", о национализации которого долго ходили слухи, переименовался в "СенсБанк". Чтобы меньше раздражать людей.

Впрочем, даже с уже арестованными активами все сложно. Год назад, 13 июня, суд арестовал активы Фридмана - речь идет об акциях IDS Group Ukraine, которая является импортером воды "Боржоми" в Украину, а также представлена рядом брендов, в том числе "Моршинская" и "Миргородская".

Еще в марте 2023 г. Нацагенство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА) объявило конкурс на управляющего производителя минеральных вод. Документы для участия подали 10 участников, 9 из которых успели в срок, один нет. АРМА определило управляющего для арестованных корпоративных прав IDS Ukraine – компания “Карпатские минеральные воды”, которая работает на рынке Украины более 15 лет. Впрочем, воз и ныне там - передать управление активом до сих пор не удалось.

Активодержатель "Моршинской" и "Миргородской", компания IDS Ukraine, продолжает напрямую управлять активом, несмотря на арест активов и решение судов против ее подсанкционного владельца. Для этого она пользуется пробелами законодательства и объясняет свои действия тем, что нужно согласовывать управление с владельцем, находящимся под санкциями.

27 лет назад была принята Конституция Украины. В документе четко прописано, что недра и то, что у них принадлежит народу. Но на самом деле сейчас выходит так, что недра Украины обогащают подсанкционный российский олигарх. Как можно это объяснить людям, воюющим на фронте – трудно сказать.

То есть, у нас есть парадокс. Государство словно заблокировало актив в свою пользу. Вроде бы и нет - потому что государство не может повлиять ни на деятельность компании, ни сменить там руководство, назначенное Фридманом, которое действует, конечно, в интересах Фридмана.

Почему это происходит? Как он получил такую индульгенцию? У этого вопроса до сих пор нет ответа, однако создается впечатление, что кто-то в Украине очень не хочет, чтобы конфискованное имущество российских олигархов работало на украинскую экономику и приносило налоги и рабочие места.