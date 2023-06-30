«Моршинская» при содействии ОП и ОВА предоставила пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС 5 миллионов литров питьевой воды

Украинский бизнес с первых часов после подрыва Каховской ГЭС подключился к решению проблемы жителей пострадавших регионов относительно питьевой воды. Ведь десятки тысяч из них нуждаются в помощи, а по данным Международной организации по миграции ООН в общей сложности 700 тыс. человек в Украине столкнутся с проблемами водоснабжения и доступа к питьевой воде.

При содействии Офиса Президента Украины и в тесном взаимодействии с военными администрациями постоянный поток гуманитарных поставок питьевой воды жителям пострадавших громад и населенных пунктов – 200–300 тыс. литров в сутки.

«Мы видим поразительную консолидацию украинского бизнеса для помощи пострадавшим. От имени громады хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся на наши запросы о поддержке. Совместными усилиями, когда никто не остается в стороне от этой масштабной экологической и гуманитарной катастрофы, мы даем достойные ответы на все вызовы страшных для Украины времен. Эффективное взаимодействие неравнодушных людей, сотрудничество бизнеса и государства — это наше сверхмощное оружие для приближения Победы и облегчения страданий людей от вражеского варварства», — прокомментировал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По прогнозу экспертов, подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия в виде заражения источников воды в зоне подтопления химическими веществами и бактериями из-за массового мора рыбы и животных, загрязнения Днепра 150 тыс. тонн машинного масла из Каховской ГЭС. Жителям регионов в зоне подтопления опасно пользоваться колодцами.

«Как крупнейший украинский производитель питьевой воды мы продолжаем помогать в преодолении гуманитарной катастрофы в результате разрушения Каховской ГЭС. IDS Ukraine продолжает обрабатывать запросы партнеров, волонтеров, общин, спасателей и сотрудничать с военными администрациями, чтобы помочь как можно большему количеству людей, страдающих от последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Дополнительно мы будем помогать долгосрочными техническими решениями – это закупка очистных мобильных станций и другого оборудования», — прокомментировал генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Для поддержки жителей Апостольской общины Криворожского района, городов Берислав и Никополь IDS Ukraine при содействии Офиса Президента в сотрудничестве с военными администрациями доставляет для обеспечения питьевой водой два мобильных фильтра. Каждый из таких фильтров может обеспечить до 850 тыс. литров качественной питьевой воды в месяц. Кроме того, IDS Ukraine закупила запасные очистные элементы в достаточном количестве для бесперебойной работы мобильных фильтров в жаркий период.

IDS Ukraine с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину осуществляет бесплатные ценные гуманитарные поставки такого критически важного продукта, как качественная питьевая вода, для всех, кто в ней нуждается больше всего — переселенцев, военнослужащих, ГСЧС, раненых, больных, жителей пострадавших от войны и ее последствий территорий. Общие масштабы гуманитарной поддержки IDS Ukraine для украинцев превысили 150 млн грн.