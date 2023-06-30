«Моршинська» за сприяння ОП та ОВА надала постраждалим від руйнування Каховської ГЕС 5 мільйонів літрів питної води

Український бізнес з перших годин після підриву Каховської ГЕС підключився до вирішення проблеми мешканців постраждалих регіонів стосовно питної води. Адже десятки тисяч із них потребують допомоги, а за даними Міжнародної організації з міграції ООН загалом 700 тис. осіб в Україні зіткнуться з проблемами водопостачання та доступу до питної води.

За сприяння Офісу Президента України та в тісній взаємодії з військовими адміністраціями постійний потік гуманітарних поставок питної води мешканцям постраждалих громад і населених пунктів – 200–300 тис. літрів на добу.

«Ми бачимо вражаючу консолідацію українського бізнесу для допомоги постраждалим. Від імені громади хочу висловити вдячність усім, хто відгукнувся на наші запити про підтримку. Спільними зусиллями, коли ніхто не залишається осторонь цієї масштабної екологічної та гуманітарної катастрофи, ми даємо гідні відповіді на всі виклики цих лихих для України часів. Ефективна взаємодія небайдужих людей, співпраця бізнесу та держави — це наша надпотужна зброя для наближення Перемоги та полегшення страждань людей, які потерпають від ворожого варварства», — прокоментував начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За прогнозом експертів, підрив Каховської ГЕС матиме наслідки у вигляді зараження джерел води в зоні підтоплення хімічними речовинами та бактеріями через масовий мор риби і тварин, забруднення Дніпра 150 тис. тонн машинного масла з Каховської ГЕС. Мешканцям регіонів у зоні підтоплення небезпечно користуватися колодязями.

«Як найбільший український виробник питної води ми продовжуємо допомагати у подоланні гуманітарної катастрофи внаслідок руйнування Каховської ГЕС. IDS Ukraine продовжує обробляти запити партнерів, волонтерів, громад, рятувальників і співпрацювати з Військовими Адміністраціями, аби допомогти якомога більшій кількості людей, які потерпають від наслідків катастрофи на Каховській ГЕС. Додатково ми допомагатимемо довгостроковими технічними рішеннями – це закупка очисних мобільних станцій та іншого обладнання», — прокоментував генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Для підтримки мешканців Апостольської громади Криворізького району, міст Берислав і Нікополь IDS Ukraine за сприяння Офісу Президента у співпраці з військовими адміністраціями доставляє для забезпечення питною водою два мобільних фільтри. Кожний із таких фільтрів здатен забезпечити до 850 тис. літрів якісної питної води на місяць. Крім того, IDS Ukraine закупила запасні очисні елементи в достатній кількості для безперебійної роботи мобільних фільтрів протягом спекотного періоду.

IDS Ukraine з початку повномасштабного російського вторгнення до України здійснює безоплатні гуманітарні поставки такого критично важливого продукту, як якісна питна вода, для всіх, хто її потребує найбільше — переселенців, військовиків, ДСНС, поранених, хворих, мешканців постраждалих від війни та її наслідків територій. Загальні масштаби гуманітарної підтримки IDS Ukraine для українців перевищили 150 млн грн.