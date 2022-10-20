Фридман просит Монако разморозить его счета для докапилатизации Альфа-Банка Украина на $1 миллиард

Альфа-Банк Украина намерен провести докапитализацию на 1 миллиард долларов за счет средств Михаила Фридмана, замороженных ныне в Монако. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя наблюдательного совета банка Романа Шпека.

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По его словам, Фридман направил письмо регуляторным органам княжества с просьбой санкционировать частичную разморозку средств на его счетах в Монако для этой цели.

Как сообщил Шпек, комментируя последнюю информацию о возможной капитализации, сам сейчас он проводит встречи в Брюсселе, где обсуждается выработка механизма размораживания, докапитализации и системы контроля целевого использования средств.

"Верю, что у банка получится реализовать проект докапитализации, и это будет важным механизмом и прецедентом добровольного финансирования восстановления Украины", – заявил глава набсовета, указав, что это сложная работа, но тем не менее она ведется.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Фридман отправил новому главе Национального банка Украины Андрею Пышному письмо, в котором подтвердил готовность акционеров Альфа-Банка докапитализировать его на 1 миллиард долларов. При этом в случае решения правительства или НБУ о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру они готовы его просто подарить.

В свою очередь, 6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях выведения с рынка системно важных банков в условиях военного положения, предусматривающего национализацию таких банков (покупку за 1 гривну) без докапитализации со стороны государства и с прекращением обязательств банка перед его акционерами.

Документ, среди прочего, устанавливает, что возмещение акционерам стоимости потерянных таким образом акций будет возможно только после компенсации Россией нанесенного Украине ущерба и исключительно за счет таких средств.

НБУ определяет на 2022 год 14 системно важных банков в Украине, однако именно Альфа-Банк контролируется российскими акционерами (Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев). Более того, против всех четверых Украина с 19 октября ввела санкции.