В Украине арестовали товарные знаки Альфа-Банка на 2 миллиарда гривен: из-за них его обвиняют в выводе средств

Суд по ходатайству Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора наложил арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 миллиардов гривен, которые использовались Альфа-Банком Украина при выводе, как считает следствие, активов из Украины.

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Как указывают в ОГП и БЭБ, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, входящего в пятерку крупнейших по размеру капитала, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. По мнению БЭБ, это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

Правоохранители напоминают, что пока торговые знаки принадлежали российскому Альфа-Банку, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов и за три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти было уплачено 1,4 миллиона гривен.

Однако после переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку в РФ составила 68,9 миллионов гривен, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 миллиона долларов.

Менее чем за год использования этих знаков Альфа-Банком Украина в адрес кипрского нерезидента было уплачено более 248 миллионов гривен. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

В середине сентября по этому факту бывшим главе и исполняющему обязанности главы правления Альфа-Банка Украина было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 миллиона гривен (части 2, 3 статьи 212 Уголовного кодекса).

Отметим, что в самом Альфа-Банке Украина, ныне находящемся в процессе переименования в "Сенс Банк", заявили, что не видят никаких оснований для обвинений. Финучреждение подчеркивало, что никогда не выводило средства из Украины, а инкриминируемая сумма неуплаты несоизмеримо мала по сравнению с 1,5 миллиарда гривен налогов, уплачиваемых им ежегодно, поэтому логика в якобы уклонении от ее уплаты просто отсутствует.