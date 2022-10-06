В Україні арештували товарні знаки Альфа-Банку на 2 мільярда гривень: через них його звинувачують у виведенні коштів

Суд за клопотанням Бюро економічної безпеки та Офісу генерального прокурора наклав арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 мільярда гривень, які використовувались Альфа-Банком Україна під час виведення, як вважає слідство, активів з України.

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Як вказують в ОГП та БЕБ, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, що входить до п’ятірки найбільших за розміром капіталу, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. На думку БЕБ, це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.

Правоохоронці нагадують, що поки торгові знаки належали російському Альфа-Банку, ставка роялті складала 13,4 тисячі доларів і за три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті було сплачено 1,4 мільйона гривень.

Однак після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента сума винагороди материнському банку в РФ склала 68,9 мільйонів гривень, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 мільйона доларів.

Менше ніж за рік використання цих знаків Альфа-Банком Україна на адресу кіпрського нерезидента було сплачено більше 248 мільйонів гривень. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.

В середині вересня за цим фактом колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління Альфа-Банку Україна було в повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 мільйона гривень (частини 2, 3 статті 212 Кримінального кодексу).

Зазначимо, що в самому Альфа-Банку Україна, який нині знаходиться в процесі перейменування у Сенс Банк, заявили, що не бачать жодних підстав для звинувачень. Фінустанова підкреслювала, що ніколи не виводила кошти з України, а інкримінована сума несплати неспівмірно мала порівняно з 1,5 мільярда гривень податків, які та сплачує щорічно, тому логіка в нібито ухиленні від її сплати просто відсутня.