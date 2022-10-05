Патріарх Кирило, Абрамович, власники Альфа-Банку та відомі співачки: стали відомі фігуранти нових санкцій РНБО

До санкційного списку, схваленого Радою національної безпеки та оборони 30 вересня, потрапили, низка російських олігархів, нафтових та транспортних компаній, релігійних діячів, сім'ї керівників РФ, а також низка українських артисток. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на декілька поінформованих джерел.

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Зокрема, серед ключових фізичних осіб, які потрапили під санкції, перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, близький до президента Володимира Путіна олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, діти та родичі самого Путіна, а також діти та родичі міністра зовнішніх справ РФ Сергія Лаврова.

Також під санкції потрапила низка олігархів та їхнє близьке оточення, зокрема Олег Дерипаска (En+ Group, "Русал"), Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов ("Альфа-Групп", LetterOne), акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz Роман Абрамович, власник "Уралхіму" Дмитро Мазепін та медіамагнат Олександр Мамут (Rambler Group).

Крім того, у списку є особи, проти яких санкції вже запроваджувалися раніше, зокрема депутат Верховної Ради Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко, а також колишній президент України Віктор Янукович, його син Олександр та опальний бізнесмен Сергій Курченко, що був близький до них.

Під санкції потрапили й російські релігійні діячі, зокрема глава Російської православної церкви Володимир Гундяєв (патріарх Кирило), донедавна керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, а нині керівник Будапештської та Угорської єпархії РПЦ Григорій Алфєєв (митрополит Іларіон).

Серед громадян України, проти яких введено санкції, є співачки Анна Седокова, Таїсія Повалій, Ані Лорак та телеведуча Регіна Тодоренко.

Також у списку екснардеп Ілля Кива; колишній мер Херсона Володимир Сальдо, який нині призначений керівником анексованої "Херсонської області Росії", та екснардеп Євген Балицький, який призначений керівником анексованої "Запорізької області РФ".

Крім того, санкції торкнулися великої кількості російських та пов’язаних з РФ компаній. Зокрема, йдеться про енергетичні компанії "Татнєфть" та "Татойл", підприємства групи "Лукойл". Крім того, у списку є регіональні компанії "Газпрому".

Затверджено й санкції проти російських авіа- та інших транспортних компаній, зокрема це Федеральна пасажирська компанія, Федеральна вантажна компанія, авіакомпанії "СКОЛ" та "Сібіа", а також проти російських аеропортів.

Увійшли до списку й підприємства військово-промислового комплексу РФ зокрема "ОДК-Сатурн" (входить до держкорпорації "Ростех"), конструкторське бюро "Арсенал" (входить у "Роскосмос") та РАТЕП (входить в концерн "Алмаз-Антей").

Серед фінансових компаній, санкційний список містить заходи проти російського Альфа-Банку та компаній, пов’язаних зі Сбербанком Росії, ВТБ Банком та банком "Откритіє".

Нагадаємо, що за повідомленням Міністерства економіки, загалом РНБО 30 вересня було схвалено введення санкцій проти більш ніж 3600 осіб. Однак їх список на разі офіційно не публікувався, оскільки санкції ще не введені в дію указом президента Володимира Зеленського.