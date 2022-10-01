РНБО схвалила санкцій проти 3600 причетних до розв’язування війни проти України та підтримки Путіна

Рада національної безпеки та оборони 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, ініційованих відповідною міжвідомчою робочою групою та поданих Службою безпеки України. Як повідомляє Міністерство економіки, вони стосуються понад 3600 осіб.

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До переліку, зокрема, увійшли діти та родичі президента Росії Володимира Путіна та його близького оточення; представники регіональних еліт та влади РФ; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України.

Також до списку потрапили, як вказують у Мінекономіки, колаборанти, які перейшли на сторону ворога; високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу Збройних сил РФ; представники так званих "урядів" "ДНР" та "ЛНР", окупаційної "влади" Криму та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Крім того ухвалено санкції проти іноземних громадян – так званих "міжнародних спостерігачів" на фіктивних "референдумах" в Донецький, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях про їхнє приєднання до Росії.

"Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер", - вказано в повідомленні.

Натомість президент Володимир Зеленський, що є головою РНБО, наразі не ввів ці заходи в дію. Принаймні, відповідні укази на сайті глави держави не публікувалися.

"Особи, причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями - як потужним інструментом економічного тиску", - зазначила голова робочої групи, міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона також підкреслила, що потенціал посилення санкцій "ще далеко не вичерпаний", про що йшлося, зокрема, під час нещодавньої зустрічі з міністрами торгівлі країн "Великої сімки" в Німеччині, і Україна надалі продовжить синхронізовувати санкційні дії з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, напередодні Зеленський за підсумками засідання РНБО повідомив лише, що санкції буде запроваджено "до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів".

В свою чергу, після оголошення Росією про анексію чотирьох областей України свої санкції проти РФ розширили США, Велика Британія та Канада.