Єврокомісія пропонує ввести санкції проти відповідальних за мобілізацію в РФ та "референдуми"

Європейська комісія пропонує затвердити восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який торкнеться, зокрема, осіб, які сприяють обходу попередніх санкцій, а також постачальників техніки та озброєння для російської армії, чиновників Міністерства оборони РФ та відповідальних за проведення "референдумів" на окупованих нею територіях України.

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Про це оголосили в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Росія вивела вторгнення в Україну на новий рівень. Фальшиві референдуми, організовані на окупованих Росією територіях, є незаконною спробою захоплення земель і силової зміни міжнародних кордонів. Мобілізація та загроза Путіна застосувати ядерну зброю - це подальші кроки на шляху ескалації. Для нас неприйнятні жодні бутафорські референдуми, жодна анексія України", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, у Єврокомісії сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за подальшу ескалацію, у зв'язку з чим пропонують новий пакет жорстких санкцій проти Росії, у тому числі нові масштабні заборони на ввезення російських товарів.

"Це не дозволить російській продукції потрапити на європейський ринок і позбавить Росію додаткових 7 мільярдів євро доходів. Ми також пропонуємо розширити список товарів, які більше не можна експортувати до Росії. Мета полягає в тому, щоб позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Наприклад, сюди входять додаткові авіаційні вироби чи електронні компоненти та спеціальні хімічні речовини", - зазначила вона.

Керівниця європейського уряду наголосила, що ці нові заборони на експорт додатково послаблять економічну базу Росії та послаблять її здатність до модернізації.

"Ми також пропонуємо додаткові заборони на надання європейських послуг Росії та заборону громадянам ЄС засідати в органах управління російських державних підприємств. Росія не повинна мати вигоду з європейських знань та досвіду", - зазначила фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що новий санкційний пакет закладає правову базу для введення граничних цін на російську нафту, що покликане, з одного боку, скоротити доходи Росії, а з іншого - зберегти стабільність світових енергетичних ринків, оскільки деякі країни все ще потребують постачання російської нафти.

"І останнє: ми нарощуємо наші зусилля щодо припинення обходу санкцій. Тут ми додаємо нову категорію. У цій категорії ми зможемо перерахувати осіб, якщо вони обходять наші санкції. Так, наприклад, якщо вони купують товари в ЄС, везуть їх до третіх країн, а потім у Росію, це буде обхід наших санкцій, і ці особи можуть бути включені до списку. Думаю, це матиме великий стримуючий ефект", - повідомила голова Єврокомісії.

У свою чергу Боррель повідомив, що список підсанкційних осіб у рамках восьмого пакету буде розширено за рахунок осіб, причетних до окупації Росією та незаконної анексії територій України.

"Ми пропонуємо вказати довірених осіб російської влади у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі та інших російських осіб, які організували та сприяли фіктивним "референдумам" у цих чотирьох окупованих областях України", - зазначив він.

Крім того, дипломат анонсував санкції проти низки осіб, що належать до оборонної сфери, у тому числі високопосадовців Міністерства оборони Росії, постачальників техніки і озброєння російської армії та відповідальних за мобілізацію, як було заявлено Міноборони РФ, 300 тисяч осіб.

"По-третє, ми також продовжуємо переслідувати суб'єкти, які поширюють дезінформацію про війну, зокрема тих, хто поширює неправдиву інформацію та спрямовує кошти на окуповані Росією території", - сказав він.

За словами Борреля, під санкції потраплять, як зазначено вище, і люди, які беруть участь в обході санкцій, і не обов'язково це будуть росіяни.

Крім того, він повідомив, що географію обмежень, введених ЄС на початку року і які поширювалися на Крим, Донецьку та Луганську області, буде розширено за рахунок Запорізької та Херсонської областей.