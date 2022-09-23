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Країни G7 та ЄС дадуть відповідь на "референдуми" на окупованих територіях України посиленням санкцій проти РФ
Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та високий представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки за підсумками зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем РФ.
"Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації, не можуть бути вільними чи справедливими. Будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН", - сказано у їхній спільній заяві, опублікованій на сайті МЗС Німеччини як нинішнього лідера "Великої сімки".
Вони закликали всі держави однозначно засудити такі "референдуми" та не визнавати їх результати, а також анонсували подальші цілеспрямовані санкції з метою сталого економічного та політичного тиску на Росію.
Країни G7 та ЄС висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику, наголосивши, що РФ має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати її суверенітет та територіальну цілісність у її міжнародно визнаних кордонах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також "Велика сімка" закликала Росію негайно припинити фільтраційні операції та примусову депортацію українських громадян до Росії. Крім того, учасники зустрічі:
- висловили глибоке занепокоєння через повідомлення про звірства, скоєні в нещодавно звільнених Збройними силами України частинах України, у тому числі про поховання, місця скоєння злочинів та місця катувань в Ізюмі Харківської області;
- зазначили, що швидке та ретельне збереження доказів на місцях має першочергове значення для притягнення винних до відповідальності за скоєні злочини, і Україна може розраховувати на підтримку G7 у цьому питанні;
- підтвердили законне право України захищати себе від неспровокованої та невиправданої агресивної війни Росії, що триває, аби відновити повний контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів;
- привітали мужність та успіхи ЗСУ у нинішньому контрнаступі, що дозволило звільнити значні ділянки території України від російського контролю;
- висловили одностайне та непохитне прагнення продовжувати економічну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України, поки це необхідно і тією мірою, якою це необхідно, щоб "забезпечити шлях України до свободи, миру, відновлення та економічного розвитку";
- підтвердили, що руйнація Росією сільськогосподарської та транспортної інфраструктури в Україні та багатомісячна блокада українських портів на Чорному морі значно посилили глобальну нестачу продовольства;
- привітали успішну реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, яка призвела до експорту сільськогосподарської продукції через українські порти, що відіграло ключову роль у стабілізації світових цін на зерно, тим самим допомагаючи не лише безпосереднім отримувачам українського зерна, а й партнерам на глобальному Півдні у ширшому розумінні;
- зазначили, що в рамках чинної домовленості на сьогодні "значно більше половини" українського зерна, що експортується, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу і особливо привітали підтримку Україною експорту зерна до країн Африканського Рогу;
- закликали до постійної прихильності до угоди за сприяння ООН та Туреччини, включаючи її автоматичне продовження у листопаді, зазначивши, що загроза Росії розірвати цю домовленість безпосередньо підриває зусилля щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки і безпосередньо націлена на найбільш уразливих людей у світі, оскільки загрожує зростанням цін на зерно;
- підкреслили, що "всупереч російській дезінформації", санкції, прийняті країнами G7 у відповідь на війну Росії проти України, не націлені на експорт російських продуктів харчування та сільськогосподарської продукції до третіх країн, та підтримали міжнародні ініціативи щодо забезпечення продовольчої безпеки;
- засудили використання Росією в якості зброї свого енергетичного експорту та підтвердили свій намір завершити підготовку до запровадження цінових меж стосовно нафти та нафтопродуктів російського походження, як було оголошено міністрами фінансів G7 2 вересня;
- підкреслили, що цей захід спеціально розроблений для того, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну та обмежити її вплив на світові ціни на енергоносії, особливо для країн з низьким та середнім рівнем доходу, що сприятиме і зниженню цін на продовольство;
- закликали всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов'язання робити це лише за цінами на рівні або нижчими від граничної ціни;
- висловили глибоке занепокоєння з приводу ядерної безпеки в Україні, у тому числі обстрілів поблизу Південноукраїнської АЕС, підкресливши також, що РФ має негайно вивести свої війська та військову техніку із Запорізької АЕС та повернути контроль над нею її законному власнику – Україні, та привітавши зусилля МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки в Україні.
Зазначимо також, що, як повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg, вищезазначена ініціатива щодо обмеження ціни купівлі російської нафти стане частиною нового пакету санкцій Євросоюзу.