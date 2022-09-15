МАГАТЕ закликало Росію вивести війська з ЗАЕС

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії закликала Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у резолюції, прийнятій 15 вересня на 1647-й сесії ради, присвяченій ситуації в Україні.

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У документі керуючі висловлюють "серйозне занепокоєння" тим, що Росія не дослухалася до їхнього заклику невідкладно припинити всі дії проти і на ядерних об'єктах в Україні.

Вони шкодують з приводу безперервних насильницьких дій РФ щодо ядерних об'єктів в Україні, включаючи насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами та інші дії щодо низки об'єктів та радіоактивних матеріалів.

У заяві засуджується присутність російських сил і персоналу "Росатому" на ЗАЕС, що створює серйозні та прямі загрози безпеці об'єкта та його цивільному персоналу, тим самим значно підвищуючи ризик ядерної аварії або інциденту, що створює небезпеку для населення України, суміжних держав та міжнародного співтовариства.

Керівництво агентства закликає Росію негайно припинити всі дії проти ЗАЕС та будь-яких інших ядерних об'єктів в Україні та на них, щоб компетентні органи України відновили повний контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України, включаючи ЗАЕС, для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації.

Також висловлюється підтримка постійних зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та секретаріату агентства щодо усунення наслідків поточної ситуації в Україні для ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій, у тому числі через місію на ЗАЕС та встановлення постійної фізичної присутності технічних експертів агентства на станції.

У МАГАТЕ наголошують на важливості ядерної безпеки та безпеки щодо мирних ядерних установок та матеріалів за будь-яких обставин, у тому числі в умовах збройного конфлікту, а також важливості семи так званих стовпів ядерної безпеки та безпеки.

Рада керуючих також закликає держави-члени агентства реагувати на прохання України про надання допомоги, у тому числі через надання необхідного обладнання через МАГАТЕ або на двосторонній основі. Гроссі ж просять продовжувати уважно стежити за ситуацією та звітувати перед порадою про це доти, доки це буде необхідно.

Як зазначив, реагуючи у Facebook на ухвалення документа міністр енергетики України Герман Галущенко, резолюція з вимогою до РФ щодо деокупації ЗАЕС є показовим прикладом адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста.

"Коли все названо своїми іменами і немає можливості для будь-яких двозначностей. Коли маски зірвані і терорист не зможе сховатись за зливою з маніпулятивних заяв. Вітаю рішення Ради управляючих МАГАТЕ! Щиро вдячний представникам усіх 26 країн, які проголосували за таке рішення!" – написав він.

Міністр закликав країни, які утрималися від голосування, врахувати важливість запобігання розповсюдженню "вірусу ядерного тероризму" світом і зупинити Росію зараз, "поки її приклад не почав наслідувати хтось інший". Він також висловив сподівання на розширення переліку країн, "готових зупинити країну-терориста" під час генеральної конференції МАГАТЕ 26-30 вересня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com