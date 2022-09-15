МАГАТЭ призвало Россию вывести войска с ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в резолюции, принятой 15 сентября на 1647-й сессии совета, посвященной ситуации в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В документе управляющие выражают "серьезную обеспокоенность" тем, что Россия не прислушалась к их призыву безотлагательно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине.

Они сожалеют по поводу непрекращающихся насильственных действий РФ в отношении ядерных объектов в Украине, включая насильственный захват контроля над ядерными объектами и другие действия в отношении ряда объектов и радиоактивных материалов.

В заявлении осуждается продолжающееся присутствие российских сил и персонала "Росатома" на ЗАЭС, что создает серьезные и прямые угрозы безопасности объекта и его гражданскому персоналу, тем самым значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента, что создает опасность для населения Украины, сопредельных государств и международного сообщества.

Руководство агентства призывает Россию немедленно прекратить все действия против ЗАЭС и любых других ядерных объектов в Украине и на них, с тем чтобы компетентные органы Украины восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины, включая ЗАЭС, для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации.

Также выражается поддержка постоянным усилим генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и секретариата агентства по устранению последствий текущей ситуации в Украине для ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий, в том числе посредством миссии на ЗАЭС и установления постоянного физического присутствия технических экспертов агентства на станции.

В МАГАТЭ подчеркивают важность ядерной безопасности и сохранности в отношении мирных ядерных установок и материалов при любых обстоятельствах, в том числе в условиях вооруженного конфликта, а также важность семи так называемых столпов ядерной безопасности и сохранности.

Совет управляющих также призывает государства-члены агентства реагировать на просьбы Украины об оказании помощи, в том числе посредством предоставления необходимого оборудования через МАГАТЭ или же на двусторонней основе. Гросси же просят продолжать внимательно следить за ситуацией и отчитываться перед советом об этом до тех пор, пока это будет необходимо.

Как отметил, реагируя в Facebook на принятие документа министр энергетики Украины Герман Галущенко, резолюция с требованием к РФ о деоккупации ЗАЭС является показательным пример адекватного ответа международного института на действия страны-террориста.

"Когда все названо своими именами и нет возможности для каких-либо двусмысленностей. Когда маски сорваны и террорист не сможет скрыться за ливнем из манипулятивных заявлений. Приветствую решение Совета управляющих МАГАТЭ! Искренне благодарен представителям всех 26 стран, проголосовавших за такое решение!" - написал он.

Министр призывал страны, воздержавшиеся от голосования, учесть важность предотвращения распространения "вируса ядерного терроризма" по миру и остановить Россию сейчас, "пока ее примеру не последовал кто-то другой". Он также выразил надежду на расширение перечня стран, "готовых остановить страну-террориста", во время генеральной конференции МАГАТЭ 26-30 сентября.

Источник фото: ua.depositphotos.com