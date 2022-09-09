Глава МАГАТЭ выступил за немедленное создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС во избежание аварии

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отмечает "абсолютную необходимость" немедленного создания зоны безопасности вокруг оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции для недопущения ее дальнейших обстрелов, которые делают невозможным ее стабильное внешнее электроснабжение. Об этом говорится в его заявлении.

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По словам главы агентства, от оставшихся на ЗАЭС сотрудников миссии МАГАТЭ он получил информацию, что прошлой ночью энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы ЗАЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела распределительного устройства городской ТЭЦ. В результате город остался без электричества, а также без водоснабжения и канализации.

"Учитывая частые и продолжающиеся обстрелы, восстановление надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно, тем более что обстрелы постоянно и неоднократно наносят ущерб энергетической инфраструктуре... Это неустойчивая ситуация, и она становится все более опасной. Энергодар погас. Электростанция не имеет внешнего питания. И мы видели, что как только инфраструктура ремонтируется, она снова повреждается", - указал он.

Гросси отметил, что знает, что "Энергоатом", больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора станции.

"Тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности и физической безопасности. И, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы, если внешнее электроснабжение не будет надежно восстановлено", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Кроме того, по его словам, есть признаки того, что в связи со все более тяжелыми обстоятельствами, с которыми сталкиваются жители Энергодара, существует значительный риск влияния на наличие необходимого персонала на площадке для продолжения безопасной и надежной эксплуатации ЗАЭС.

"Это совершенно неприемлемо. Это не может так продолжаться. Поэтому я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе... Это драматическое событие демонстрирует абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", - подчеркнул он.

Напомним, что 6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам визита миссии своих экспертов на ЗАЭС, подчеркнув необходимость как можно скорее ввести меры по предотвращению ядерной аварии на ней, которая может произойти в результате обстрелов.

При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обсуждал с немецким коллегой Олафом Шольцем в ходе визита в Германию 4 сентября вопрос организации миссии Европейского союза и ООН на оккупированную ЗАЭС, чтобы добиться ее полной демилитаризации. В правительстве сейчас недовольны тем, что визит МАГАТЭ не привел к этому.

Отметим также, что 7 сентября Госинспекция ядерного регулирования заявила, что информация о том, что Украина рассматривает вариант остановки всех энергоблоков ЗАЭС, является некорректной, поскольку это лишь один из ряда сценариев, не являющийся приоритетным.