МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам миссии на Запорожской АЭС: призвали создать вокруг станции "зону безопасности"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 6 сентября опубликовало отчет о своем визите на Запорожскую АЭС, которая находится на временно оккупированной территории и постоянно подвергается обстрелам со стороны россиян. Основной тезис отчета — нужно создать так называемую "зону безопасности" вокруг АЭС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба агентства в Twitter.

Миссия МАГАТЭ пришла к выводу, что как можно скорее нужно ввести временные меры по предотвращению ядерной аварии на АЭС, вызванной физическим ущербом, нанесенным военными средствами.

"Срочно нужно ввести временные меры по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическими повреждениями, нанесенными военными средствами. Этого можно добиться немедленным установлением "зоны охраны ядерной безопасности". МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному установлению такого уровня ядерной безопасности", — говорится. .

Такие меры, как считают в МАГАТЭ, позволят предотвратить "ядерный инцидент", который могут вызвать боевые действия.

Агентство отмечает, что обстрелы ЗАЭС могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченного выброса радиоактивных материалов, не указывая, что РФ наносит эти удары.

МАГАТЭ зафиксировало на Запорожской АЭС целый ряд повреждений, в том числе в зданиях для хранения ядерных топлив и уходе . Агентство отмечает в отчете, что Россия размещаю военную технику на территории АЭС, в том числе несколько военных грузовиков.

Остальные атомные станции Украины, кроме Запорожской, согласно выводам экспертов МАГАТЭ, продолжают безопасно работать.

Также в МАГАТЭ опубликовало видеоотчет миссии на Запорожской АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Россией городе Энергодар 1 сентября и покинула АЭС 5 сентября.

О том, что ООН собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС, стало известно 27 августа. Сразу после этого Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

После завершения работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Это произошло из-за пожара, возникшего в результате обстрелов.