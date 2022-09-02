Оккупанты врут и препятствуют миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите.

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Об этом говорится в заявлении НАЭК "Энергоатом"

Отмечается, что большинство "СМИ со всего мира", которые вчера приехали на станцию, - это российские пропагандисты. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, которые пытались попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, оккупанты не пропустили на блокпосте.

"Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ", - отмечают в "Энергоатоме".

В ведомстве подчеркивают, что военные грузовики, нарушающие все требования пожарной безопасности, находятся в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях.

"Рашисты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ. То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали"", - отмечают в "Энергоатоме".

Там отметили, что миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу, как будто бы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам.

Кроме того, оккупанты намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

Также к работе на Запорожской АЭС россияне допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах членов делегации МАГАТЭ.

"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", - подчеркнули в "Энергоатом".

Отметим, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Россией городе Энергодар.

Не пробыв там и двух часов, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул оккупированную ЗАЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации. На ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ.

Напомним, что утром 1 сентября, перед визитом МАГАТЭ, "Энергоатом" сообщил, что в результате очередного минометного обстрела площадки в 4:57 на ЗАЭС снова сработала аварийная защита на работающем 5-м энергоблоке станции, и тот отключился. При этом 25 августа из-за обстрела аварийно отключались уже оба работающих энергоблока ЗАЭС. В НАЭКе утверждают, что обстрелы вели российские оккупационные войска, которые и контролируют ЗАЭС.