Окупанти брешуть та перешкоджають місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.

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Про це йдеться у заяві НАЕК "Енергоатом"

Зазначається, що переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які вчора приїхали на станцію, – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості.

"Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ", - зазначають в "Енергоатомі".

У відомстві підкреслюють, що військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.

"Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали"", - зауважують в "Енергоатомі" .

Там зазначили, що місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.

Крім того, окупанти навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

Також до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - підкреслили в "Енергоатомі".

Зазначимо, місія МАГАТЕ 1 вересня прибула до Запорізької атомної електростанції в окупованому Росією місті Енергодар.

Не пробувши там і двох годин, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі залишив окуповану ЗАЕС. Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації. На ЗАЕС залишились п'ять представників місії МАГАТЕ.

Нагадаємо, що вранці 1 вересня, перед візитом МАГАТЕ, "Енергоатом" повідомив, що в результаті чергового мінометного обстрілу майданчика о 4:57 на ЗАЕС знову спрацював аварійний захист на працюючому 5-му енергоблоці станції, і той відключився. При цьому 25 серпня через обстріл аварійно відключалися вже обидва працюючих енергоблоки ЗАЕС. У НАЕК стверджують, що обстріли вели російські окупаційні війська, які й контролюють ЗАЕС.