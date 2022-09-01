Голова МАГАТЕ покинув ЗАЕС, на станції продовжать роботу п'ять представників місії

Станом на 18:00 генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію, куди прибув раніше у четвер в якості голови місії агентства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.

"Наразі на ЗАЕС залишились п'ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня", - вказали у НАЕК.

В свою чергу, в коментарі ЗМІ під час візиту на Запорізьку АЕС Гроссі повідомив, що за декілька годин роботи на станції він "побачив ключові речі, які мав побачити", і представникам місії МАГАТЕ вдалося "багато інформації зв'язати разом та отримати пояснення".

Нагадаємо, що вранці 1 вересня, перед візитом МАГАТЕ, "Енергоатом" повідомив, що внаслідок чергового мінометного обстрілу майданчика о 4:57 ЗАЕС знову спрацював аварійний захист на працюючому 5-му енергоблоці станцій, і той відключився. В НАЕК стверджують, що обстріл здійснили російські окупаційні війська, яка самі й контролюють ЗАЕС.

Крім цього, міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявляв вранці четверга, що з п’ятої години ранку місто почало зазначати мінометних обстрілів, а голова області Олександр Старух заявляв, що росіяни обстрілювали заздалегідь погоджений маршрут слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.