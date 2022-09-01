Глава МАГАТЭ покинул ЗАЭС, на станции продолжат работу пять представителей миссии - "Энергоатом"

По состоянию на 18:00, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, куда прибыл ранее в четверг в качестве главы миссии агентства.

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Как сообщают в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

"В настоящее время на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", - отметили в НАЭК.

В свою очередь, в комментарии СМИ во время визита на Запорожскую АЭС Гросси сообщил, что за несколько часов работы на станции он "увидел ключевые вещи, которые должен был увидеть", и представителям миссии МАГАТЭ удалось "много информации связать вместе и получить объяснения" .

Напомним, что утром 1 сентября, перед визитом МАГАТЭ, "Энергоатом" сообщил, что в результате очередного минометного обстрела площадки в 4:57 ЗАЭС снова сработала аварийная защита на работающем 5-м энергоблоке станций, и тот отключился. В НАЭК утверждают, что обстрел произвели российские оккупационные войска, которые сами и контролируют ЗАЭС.

Кроме того, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявлял утром четверга, что с пяти часов утра город начал подвергаться минометным обстрелам, а глава области Александр Старух заявлял, что россияне обстреливали заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.