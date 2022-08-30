Зеленский лично предупредил главу МАГАТЭ, что украинскость ЗАЭС "должна быть аксиомой" для ее миссии

Президент Владимир Зеленский 30 августа провел встречу в Киеве с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который возглавит миссию агентства на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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В частности, он высоко отметил прибытие миссии МАГАТЭ, поскольку ситуация вокруг ЗАЭС обостряется, а Россия, чьи войска незаконно находятся на этом объекте, "шантажирует мир новой ядерной катастрофой".

"Существуют риски инцидентов на станции, срыва работы ядерных реакторов, отключения блоков Запорожской АЭС от нашей сети. На станции есть российское оружие. Поэтому это – мировая угроза", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что руководство государства "доверяет специалистам" из МАГАТЭ и стремится, чтобы миссия во главе с Гросси нашла возможность предотвратить все эти угрозы.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

"Запорожская АЭС расположена на территории Украины, является и будет оставаться собственностью нашего государства. Это должно быть аксиомой для миссии МАГАТЭ", – подчеркнул он, добавив, что станция должна быть возвращена под контроль Украины.

Глава государства акцентировал внимание на том, что АЭС не должно быть местом, где размещено оружие и взрывчатка, и только путем демилитаризации станции можно устранить существующие риски.

Как отмечают в пресс-службе, в ходе встречи было отмечено, что Гросси хорошо знаком с ситуацией вокруг ЗАЭС. Собеседники также были единодушны относительно важности неотложной организации визита миссии МАГАТЭ на крупнейшую атомную электростанцию в Европе, поскольку любые инциденты на ней отразятся не только на Украине, но и будут иметь глобальные последствия.

Рафаэль Гросси. Фото: пресс-служба президента

В свою очередь, в вечернем видеообращении Зеленский также подчеркнул важность указанной миссии МАГАТЭ и указал на угрозы, существующие из-за оккупации ЗАЭС Россией.

"Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полном объеме. К сожалению, Россия не прекращает провокации как раз на тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу ", – сказал он.

По словам главы государства, ситуация на ЗАЭС, в ее городе-спутнике Энергодаре и в окрестных районах остается чрезвычайно угрожающей.

"Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за действий россиян не уменьшается ни на час", - подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что накануне обсудил ситуацию на ЗАЭС с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и выразил надежду, что вместе с международными организациями и другими партнерами Украина сможет вернуть ЗАЭС под полный контроль и заставить Россию забрать своих военных и оружие со станции.

"Нужна немедленная и полная демилитаризация ЗАЭС. Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут происходить в соответствии со стандартами и контролем. России это просто не нужно", - заявил он.

Напомним, что 25 августа в результате обстрелов было перебита последняя ЛЭП, соединявшая ЗАЭС с энергосистемой Украины, и оба работавших энергоблока - 5-й и 6-й - отключились из-за срабатывания аварийной защиты. Но уже к концу следующего дня была возобновлена работа обоих энергоблоков.

Отметим при этом, что в Госатомрегулирования недавно предупреждали, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС с потерей всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году.