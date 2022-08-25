ЗАЭС отключилась от энергосети Украины в результате обстрелов

В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция (Энергодар) впервые в истории отключилась от энергосети Украины, сообщает оператор станции Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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"Из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенного рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три другие линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов. В результате этого два работающих энергоблока станции отключились от сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - добавили в НАЭК.

В свою очередь в Госинспекции ядерного регулирования уточняют, что отключение линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская" "в результате боевых действий в районе размещения" ЗАЭС произошло в 12:12.

В результате этого энергоблок №5 ЗАЭС отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты; а энергоблок №6 был сначала переведен на питание собственных нужд и уже в 12:29 снова подключен к сети после возобновления работоспособности ЛЭП.

Однако в 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии, в результате чего энергоблок №6 также отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.

Напомним, что недавно Госатомрегулирования предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Это может произойти в результате перебоя последней из четырех неповрежденной линии электропередачи, соединяющих станцию с энергосистемой Украины, что, собственно, и произошло в четверг.

Отметим, что украинские власти обвиняют именно оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, которую они же и контролируют, а также уже заявляли в последнее время о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС и подготовке к этому сценарию.

Однако примечательно, что утром 25 августа начальник Никопольской районной военной администрации (подконтрольный Украине район напротив ЗАЭС) Днепропетровской области Евгений Евтушенко перепостил в своем Telegram-канале сообщение, где говорится о "краткой сводке нашей работы за последние несколько дней, проведенной на территории берега Энергодара" .

"Уничтожено в полном объеме несколько огневых позиций противника; ликвидированы два офицера управления огня; на концерт Кобзона отправлено более полутора сотен орков (количество 300-х превышает это число); уничтожено несколько РСЗО и гаубицы Д-30", - говорится в нем.

При этом в конце июля Главное управление разведки Министерства обороны уже публиковало видео украинского обстрела территории ЗАЭС, однако после этого подобные сообщения прекратились, а с начала августа публичная позиция властей резко изменилась, и даже президент Владимир Зеленский заявлял, что "любые обстрелы этого объекта - это откровенное, дерзкое преступление, акт террора".

Источник фото: ua.depositphotos.com