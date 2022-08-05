ЗАЭС отключила один из энергоблоков из-за обстрелов россиян - "Энергоатом"

Национальная атомная энергоэнергирующая компания "Энергоатом" заявляет, что 5 августа российские оккупанты вели обстрел в сторону Запорожской атомной электростанции, из-за чего пришлось отключить один из ее энергоблоков. Об этом говорится в Telegram-канале НАЭК.

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"Рашисты в Энергодаре устроили очередную провокацию: стреляли в сторону Запорожской АЭС. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС - Запорожская ТЭС", - сказано в сообщении.

В то же время там подчеркивают, что "несмотря на провокации рашистов", ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

В соответствии с их пропускной способностью было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. При этом в "Энергоатоме" указывают, что выбросов и сбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было.

В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет обратное - что обстрелы российские оккупационные войска вели днем 5 августа именно со стороны ЗАЭС в сторону города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара происходят обстрелы. Слышны взрывы. Разница между вылетом и прилетом составляет всего около 3 секунд", - отметил Орлов.

По его словам, в большинстве микрорайонов города исчезло электроснабжение. Кроме того, нет водоснабжения и по большей части прекратил также работать интернет.

Напомним, что российская армия в последние недели ведет обстрелы со стороны Энергодара и ЗАЭС по городу Никополь. При этом 19 июля Орлов сообщил о ранении по меньшей мере девять оккупантов и наличии среди них погибших из-за "происшествия" на ЗАЭС. 22 июля в украинском Министерстве обороны сообщили и подтвердили публикацией видео, что речь идет об уничтожении украинскими военными палаточного лагеря оккупационных войск на территории станции.

С другой стороны, любые обстрелы территории оккупированной ЗАЭС самым острым образом осуждает Международное агентство по атомной энергии, которое уже не один месяц давит на Украину, чтобы та разрешила визит его представителей и главы Рафаэля Гросси на ЗАЭС. Украина же выступает категорически против этого и обвиняла МАГАТЭ, в частности, в сговоре с оккупантами и содействию российской пропаганде.