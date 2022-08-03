Запорожская АЭС "вышла из-под контроля", – глава МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что захваченная оккупантами крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля", и обратился к Украине и РФ с просьбой разрешить экспертам посетить и стабилизировать ситуацию, чтобы избежать ядерной аварии.

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Об этом Гросси сообщил в интервью Associated Press.

"На карту поставлены чрезвычайно серьезные и опасные вещи", - подчеркнул Гросси, акцентировав, что станция находится "в месте, где идут активные боевые действия", вблизи территории, контролируемой Россией.

По его словам, российские оккупанты нарушили все принципы ядерной безопасности на АЭС. Гросси также сообщил, что российские военные во время захвата крупнейшей в Европе атомной электростанции "нарушили физическую целостность АЭС", имея в виду разрушения, произошедшие в результате обстрелов с российской стороны.

"Сложилась парадоксальная ситуация, когда станция контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает руководить своими ядерными операциями, что приводит к насилию", — добавил он.

За время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб госпредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 18,3 млрд грн.

При этом Российские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарам. В частности, оккупационные власти угрожают, что с сентября ЗАЭС полностью может перейти под контроль России.