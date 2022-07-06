Российская армия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, — WSJ

Вооруженные силы РФ превратили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию в военный гарнизон. Это создает угрозу объекту и всем сотрудникам АЭС. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на работников атомной электростанции.

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Сотрудники рассказали журналистам, что на Запорожской АЭС находится более 500 российских военных. Они разместили на территории АЭС артиллерию и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.

"Они держат его как базу для своей артиллерии. Они понимают, что Украина не будет отвечать на их атаки с АЭС", — рассказал один из европейский чиновник, который находится в Украине.

В свою очередь сотрудники АЭС опасаются, что растущая милитаризация станции может привести к новой аварии.

Россияне захватили Запорожскую АЭС еще в марте, после чего заминировали побережье Каховского водохранилища.

За время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб госпредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 18,3 млрд грн.

При этом Российские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарам. В частности, оккупационные власти угрожают, что с сентября ЗАЭС полностью может перейти под контроль России.