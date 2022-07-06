- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Российская армия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, — WSJ
Вооруженные силы РФ превратили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию в военный гарнизон. Это создает угрозу объекту и всем сотрудникам АЭС. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на работников атомной электростанции.
Сотрудники рассказали журналистам, что на Запорожской АЭС находится более 500 российских военных. Они разместили на территории АЭС артиллерию и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.
"Они держат его как базу для своей артиллерии. Они понимают, что Украина не будет отвечать на их атаки с АЭС", — рассказал один из европейский чиновник, который находится в Украине.
В свою очередь сотрудники АЭС опасаются, что растущая милитаризация станции может привести к новой аварии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Россияне захватили Запорожскую АЭС еще в марте, после чего заминировали побережье Каховского водохранилища.
За время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб госпредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 18,3 млрд грн.
При этом Российские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарам. В частности, оккупационные власти угрожают, что с сентября ЗАЭС полностью может перейти под контроль России.