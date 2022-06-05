Ядерный терроризм: российская ракета "Калибр" пролетела критически низко над Южно-украинской АЭС

Утром 5 июня российская крылатая ракета пролетела над Южно-украинской АЭС на критически низкой высоте. Даже обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сегодня, 5 июня, Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5:30 российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южно-украинской АЭС. Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня утром прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что страна-агрессор РФ создает угрозу ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой.

"Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", - отметили в "Энергоатоме".

Напомним, в "Энергоатоме" отрицают информацию о том, что Украина готовится остановить Запорожскую АЭС, которая находится в оккупированом Энергодаре, при малейшей угрозе потери контроля над ней.