Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву

5 июня утром несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте", — говорится в сообщении.

Момент прилета ракеты выложили в сеть.

В столице виден дым, появившийся после взрывов. Также сообщается о масштабном пожаре.

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Как сообщил Кличко, в настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного человека госпитализировали.

Отметим, в 05:01 в столице была объявлена воздушная тревога.

Также около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от Броваров Киевской области.

"По состоянию на данный момент информации по разрушениям в Броварской общине нет", — сообщает мэр города Игорь Сапожко.