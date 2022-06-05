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Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву
5 июня утром несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте", — говорится в сообщении.
Момент прилета ракеты выложили в сеть.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В столице виден дым, появившийся после взрывов. Также сообщается о масштабном пожаре.
Как сообщил Кличко, в настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного человека госпитализировали.
Отметим, в 05:01 в столице была объявлена воздушная тревога.
Также около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от Броваров Киевской области.
"По состоянию на данный момент информации по разрушениям в Броварской общине нет", — сообщает мэр города Игорь Сапожко.