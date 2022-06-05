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Армія РФ завдала ракетного удару по Києву
5 червня вранці кілька вибухів пролунали у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Друзі! Кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці", — йдеться у повідомленні.
Момент прильоту ракети виклали у мережу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У столиці видно дим, що з'явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу.
Як повідомив Кличко, наразі жертв у результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну людину госпіталізували.
Зазначимо, о 05:01 у столиці було оголошено повітряну тривогу.
Також близько 6-ї ранку ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварів Київської області.
"Станом на даний момент інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає", - повідомляє мер міста Ігор Сапожко.