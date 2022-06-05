Армія РФ завдала ракетного удару по Києву

5 червня вранці кілька вибухів пролунали у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Момент прильоту ракети виклали у мережу.

У столиці видно дим, що з'явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу.

Як повідомив Кличко, наразі жертв у результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну людину госпіталізували.

Зазначимо, о 05:01 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Також близько 6-ї ранку ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварів Київської області.

"Станом на даний момент інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає", - повідомляє мер міста Ігор Сапожко.