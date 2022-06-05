Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Армія РФ завдала ракетного удару по Києву

Армія РФ завдала ракетного удару по Києву

5 червня вранці кілька вибухів пролунали у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Момент прильоту ракети виклали у мережу.

У столиці видно дим, що з'явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу.

Як повідомив Кличко, наразі жертв у результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну людину госпіталізували.

Зазначимо, о 05:01 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Також близько 6-ї ранку ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварів Київської області.

"Станом на даний момент інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає", - повідомляє мер міста Ігор Сапожко.

Автор:
Світлана Манько