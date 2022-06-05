Ядерний тероризм: російська ракета "Калібр" пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

Вранці 5 червня російська крилата ракета пролетіла над Південноукраїнською АЕС на критично низькій висоті. Навіть уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 5 червня, Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5:30 російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ймовірно, ця ракета була випущена у бік Києва, де сьогодні вранці прогриміли вибухи", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що країна-агресор РФ створює загрозу ядерній безпеці українських АЕС і загрожує всьому світу новою ядерною катастрофою.

"Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити до енергоблоку, може викликати ядерну катастрофу і витік радіації", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, в "Енергоатомі" заперечують інформацію про те, що Україна готується зупинити Запорізьку АЕС, яка знаходиться в окупованому Енергодарі, за найменшої загрози втрати контролю над нею.