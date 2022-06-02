Росіяни вкрали та пошкодили на Чорнобильській АЕС майно на суму понад $135 млн

Під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів, підрахунки ще продовжуються і можуть збільшитися. Частина вкраденого окупантами обладнання зараз у Білорусі.

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Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко виданню The Washington Post.

З Чорнобильської АЕС окупанти вкрали чи знищили 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення.

"Вартість заміни того, що було знищено або вкрадено дорівнює понад 135 мільйонів доларів. Програмне забезпечення, яке було зроблено спеціально для ЧАЕС, є незамінним", - заявив Крамаренко.

Він розповів, що більшість вкраденого обладнання, яке було оснащене GPS-трекерами, наразі перебуває на території прикордонних областей Білорусі.

Водночас, список того, що російські окупаційні сили вкрали, підірвали чи прострелили у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще складається.

Крамаренко також зазначив, що росіяни планували захопити атомну електростанцію на довгий період. Вони на самому початку окупації направили туди співробітників "Росатому", які мали стати "новим керівництвом".

Війська РФ захопили ЧАЕС у перші дні війни. Частина співробітників станції, які тоді були на зміні, опинилися у заручниках та були змушені працювати кілька тижнів без ротації. Станція повернулася під контроль України наприкінці березня, коли російська армія відступила із Київської та Чернігівської областей.

Зазначимо, російський генерал, який керував мародерством на ЧАЕС, отримав підозру за трьома статтями.

Нагадаємо також, що нещодавно отримав підозру в дезертирстві та заарештували військовослужбовця-чиновника ЧАЕС, який втік звідти, не забезпечивши фізичного захисту об'єкта. Його також перевіряють щодо надання допомоги окупантам у захопленні електростанції.