МАГАТЕ надіслало нову інспекцію на ЧАЕС, від місії на окуповану ЗАЕС не відмовляється

На Чорнобильську атомну електростанцію у Київській області прибула вже друга за останні півтора місяці експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, йдеться у повідомленні організації.

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Зазначається, що в ході триденного перебування на ЧАЕС та в зоні відчуження навколо об'єкта група з семи фахівців "надасть підтримку" українській стороні в питаннях радіаційного захисту, безпеки поводження з відходами та ядерної безпеки.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, представники агентства проведуть контрольні роботи на майданчику, де після аварії 1986 року розташовані різні об'єкти поводження з радіоактивними відходами.

Одним із пріоритетів команди є надання технічних рекомендацій щодо відновлення автоматизованої системи радіаційного контролю у зоні відчуження ЧАЕС, яка припинила роботу на початку конфлікту та не надавала даних моніторингу з 24 лютого.

Експерти також оцінять стан об'єктів на майданчику та проведуть навчання роботі з обладнанням радіаційного контролю, поставленим МАГАТЕ у квітні.

Крім того, інспектори та технічні фахівці МАГАТЕ перевірять заявлені ядерні матеріали та діяльність та підтвердять функціонування віддаленої передачі даних про ядерні гарантії з ЧАЕС до штаб-квартири МАГАТЕ, яка була відновлена минулого місяця.

"Наразі гендиректор також продовжує свої зусилля щодо організації місії МАГАТЕ на найбільшу атомну електростанцію України - контрольовану Росією Запорізьку АЕС - для проведення важливих заходів у сфері ядерної безпеки", - заявляють в агентстві.

Також зазначається, що наразі сім ядерних реакторів в Україні зупинено для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві: працюють лише два на ЗАЕС, три на Рівненській АЕС, два на Південноукраїнській АЕС та один на Хмельницькій АЕС.

Зазначимо при цьому, що Україна виступає категорично проти візиту представників МАГАТЕ на ЗАЕС, звинувачуючи її у заохоченні "ядерного тероризму РФ", а Гроссі - у тому, що той керується "російською пропагандою" у зв'язку із заявою про те, що на ЗАЕС нібито зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї, що українська сторона спростовує.