Польоти ракет над атомними станціями в Україні можуть обернутися аварією, - гендиректор МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі заявляє, що польоти ракет над атомними станціями можуть призвести до аварій. Про це йдеться на сайті ООН.

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Відповідаючи на запитання щодо Запорізької АЕС, глава МАГАТЕ сказав, що вона досі перебуває під контролем Росії. Тож український регулятор ситуацію там не контролює. Але на цій станції необхідно якнайшвидше провести цілу низку заходів, у тому числі – інспекції.

"Ми стурбовані питаннями безпеки. Як ви пам'ятаєте, четвертого березня снаряд потрапив у будівлю, розташовану дуже близько до реактора. Нам потрібно побачити, як діє обладнання, призначене для забезпечення безпеки, чи зазнав фізичного впливу захисний матеріал. Там належить зробити багато", — заявив генеральний директор.

За його словами, ситуація у Запоріжжі та навколо міста — це не лише питання ядерної безпеки, захисту чи гарантій, а й питання глибоких політичних наслідків.

"Нам потрібно повернутися в Запоріжжя. Це дуже важливо, там є ядерні матеріали, плутоній, збагачений уран, і ми повинні це перевіряти. Тож на даний момент у нас це все ще відкрите питання", - сказав глава МАГАТЕ.

Сьогодні, за його словами, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південно-Українською АЕС.

"МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки. Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС, що могло б призвести до ядерної аварії", — сказав генеральний директор.

За його словами, з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південно-Українській АЕС. Вісім інших реакторів зупинено для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

Раніше стало відомо, що МАГАТЕ вирішило допомогти Україні у подоланні наслідків захоплення російськими окупаційними військами Чорнобильської АЕС.