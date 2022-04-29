Полеты ракет над атомными станциями в Украине могут обернуться аварией, - гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявляет, что полеты ракет над атомными станциями могут привести к авариям. Об этом говорится на сайте ООН.

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Отвечая на вопрос о Запорожской АЭС, глава МАГАТЭ сказал, что она до сих пор находится под контролем России. Так что украинский регулятор ситуацию там не контролирует. Но на этой станции необходимо как можно быстрее провести целый ряд мероприятий, в том числе – инспекции.

"Мы обеспокоены вопросами безопасности. Как вы помните, четвертого марта снаряд попал в здание, расположенное очень близко к реактору. Нам нужно увидеть, как действует оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности, подвергся ли физическому воздействию защитный материал. Там предстоит сделать многое", — заявил генеральный директор.

По его словам, ситуация в Запорожье и вокруг города — это не только вопрос ядерной безопасности, защиты или гарантий, но и вопрос глубоких политических последствий.

"Нам нужно вернуться в Запорожье. Это крайне важно, там есть ядерные материалы, плутоний, обогащенный уран, и мы должны это проверять. Так что на данный момент у нас это — все еще открытый вопрос", — сказал глава МАГАТЭ.

Сегодня, по его словам, Украина официально проинформировала МАГАТЭ о том, что 16 апреля 2022 года камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южно-Украинской АЭС.

"МАГАТЭ изучает доказательства, и если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь чрезвычайно серьезные последствия. Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", — сказал генеральный директор.

По его словам, из 15 имеющихся в стране энергоблоков в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один – на Хмельницкой АЭС и два – на Южно-Украинской АЭС. Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ решило помочь Украине в преодолении последствий захвата российскими оккупационными войсками Чернобыльской АЭС.