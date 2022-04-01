МАГАТЭ планирует проинспектировать Чернобыльскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ решило помочь Украине в преодолении последствий захвата российскими оккупационными войсками Чернобыльской АЭС.

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Как сообщили в МАГАТЭ, организация ведет переговоры об оказании помощи с руководством Украины.

"МАГАТЭ ведет тесные консультации с украинскими властями по поводу направления первой миссии агентства по оказанию помощи и поддержки на Чернобыльскую АЭС в ближайшие несколько дней", – говорится в сообщении.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он готов лично возглавить эту инициативу.

"Я возглавлю миссию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС как можно скорее. Это будет первая из серии подобных миссий по ядерной безопасности в Украине", – написал Гросси в Twitter.

Напомним, 24 февраля в ходе полномасштабного вторжения в Украину российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

В частности, данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка" показали семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрелов российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.

Позднее стало известно, что в результате присутствия в зоне Чернобыльской АЭС, в частности, в так называемом, "Рыжем лесу", множество российских оккупантов начали ощущать первые симптомы лучевой болезни.

Источник фото: ua.depositphotos.com