Все четыре украинские АЭС переходят от Московского в Парижский центр

Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Соответствующую заявку "Энергоатома" Совет управляющих ВАО АЭС поддержал на своем заседании 31 марта.

Теперь в Парижский центр ВАО АЭС переводятся:

Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000);

Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000);

Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000);

Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

С 1989 года по 31 марта 2022-го украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности в своей работе.

Напомним, ранее Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состояться не ранее 2024 года. При этом присоединению Объединенной энергосистемы Украины к энергосистеме континентальной Европы не помешали ни обстрелы городов с электростанциями, ни угроза утечки радиации на Чернобыльской АЭС.