Усі чотири українські АЕС переходять від Московського до Паризького центру

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить всі українські АЕС до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Відповідну заявку "Енергоатому" Рада керуючих ВАО АЕС підтримала на своєму засіданні 31 березня.

Тепер до Паризького центру ВАО АЕС переводяться:

Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000);

Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000);

Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000);

Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

З 1989 року по 31 березня 2022 року українські атомні електростанції входили до московського центру ВАТ АЕС.

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени асоціації могли спільно працювати задля досягнення найвищого рівня безпеки у своїй роботі.

Нагадаємо, раніше Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з європейською, попри те, що сама синхронізація мала відбутися не раніше 2024 року. При цьому приєднанню Об'єднаної енергосистеми України до енергосистеми континентальної Європи не завадили обстріли міст з електростанціями, ані загроза витоку радіації на Чорнобильській АЕС.