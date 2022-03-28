Україна починає експорт електроенергії до Польщі

Вперше після об'єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E держкомпанія "Укренерго" відкриває можливість для експорту е/е до Європи, а саме до Польщі.

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Про це повідомила прес-служба "Укренерго".

Зокрема, 28 березня відбуваються добові аукціони щодо розподілу міждержавних зв'язків для експорту електроенергії. Укладаються контракти на постачання е/е на 30 березня. На аукціони виставили обсяг перетину 210 МВт (щогодини).

"Початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Загалом пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E становить до 2 тис. МВт і матиме прямий економічний ефект для країни у кілька мільярдів доларів на рік", — відзначили в "Укренерго".

Між енергосистемами України та Євросоюзу немає комерційних обмінів. Імпорт електроенергії з України допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв, упевнені в "Укренерго".

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Згідно з дорожньою картою, цей процес повинен був пройти пізніше. Після вторгнення Росії Україна і Євросоюз вжили всіх заходів, щоб не відкладати синхронізацію.

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