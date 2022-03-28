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Энергетика
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Украина начинает экспорт электроэнергии в Польшу

Украина начинает экспорт электроэнергии в Польшу

Впервые после объединения энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E госкомпания "Укрэнерго" открывает возможность для экспорта э/э в Европу, а именно в Польшу.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, 28 марта проходят суточные аукционы по распределению межгосударственных связей для экспорта электроэнергии. Заключаются контракты на поставку э/э на 30 марта. На аукционы выставили объем пересечения в 210 МВт (ежечасно).

"Начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны. Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тыс. МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год", — отметили в "Укрэнерго".

Между энергосистемами Украины и Евросоюза нет коммерческих обменов. Импорт электроэнергии из Украины поможет ЕС уменьшить зависимость от российских энерегоносителей, уверены в "Укрэнерго".

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Согласно дорожной карте этот процесс должен был пройти позже. После вторжения России, Украина и Евросоюз приняли все меры, чтобы не откладывать синхронизацию.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан