ЕС поддержал объединение энергосистем Украины и континентальной Европы, – Галущенко

Европейский Союз поддерживает скорейшее объединение энергетических систем Украины и континентальной Европы. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Таким образом, чиновник прокомментировал результаты чрезвычайного заседания Совета ЕС.

«Откровенно благодарны министрам энергетики государств-членов ЕС за беспрецедентную поддержку Украины в условиях брутальной российской агрессии против нашего государства. В ЕС четко отдают себе отчет в необходимости противодействия вызовам, которые несет вооруженная агрессия России против Украины. ЕС помогает Украине с гуманитарной помощью и вооружением. ЕС уже помогает в поставках необходимых энергопродуктов. ЕС также поддерживает скорейшее присоединение энергетической системы Украины к объединенной сети континентальной Европы. Необходимые технические вещи решим в тесной координации с Европейской Комиссией, государствами-членами ЕС и другими международными партнерами», - отметил Герман Галущенко.

По словам министра, на заседании операторов систем передачи ENTSO-E также поддержали решение о скорейшей синхронизации с энергосистемой Украины.

Техническая стадия синхронизации будет продолжаться до двух недель. В министерстве энергетики подчеркивают, что этот процесс важен для стабильной работы системы.

До присоединения энергосистема Украины будет работать автономно.

“Со своей стороны, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы завершить его (процесс присоединения) как можно быстрее. Мы вплотную приблизились к нашей энергетической независимости», – отметил министр энергетики.

Ранее Герман Галущенко заявил , что автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. Присоединяться назад к энергосистемам России и Беларуси Украина не будет .

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.