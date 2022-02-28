ЄС підтримав об’єднання енергосистем України та континентальної Європи, - Галущенко

Європейський Союз підтримує якнайшвидше об’єднання енергетичних систем України та континентальної Європи. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Таким чином посадовець прокоментував результати надзвичайного засідання Ради ЄС.

“Щиро вдячні міністрам енергетики держав-членів ЄС за безпрецедентну підтримку України у умовах брутальної російської агресії проти нашої держави. В ЄС чітко усвідомлюють необхідність протидії викликам, які несе збройна агресія Росії проти України. ЄС допомагає Україні з гуманітарною допомогою та озброєнням. ЄС вже допомагає з поставками необхідних енергопродуктів. ЄС також підтримує якнайшвидше приєднання енергетичної системи України до об’єднаної мережі континентальної Європи. Необхідні технічні речі вирішимо у тісній координації з Європейською Комісією, державами-членами ЄС та нашими іншими міжнародними партнерами”, - наголосив Герман Галущенко.

За словами міністра, на засіданні операторів систем передачі ENTSO-E також підтримали рішення про якнайшвидшу синхронізацію з енергосистемою України.

Технічна стадія синхронізації триватиме до двох тижнів. В міністерстві енергетики наголошують, що цей процес є важливим для стабільної роботи системи.

До приєднання енергосистема України працюватиме автономно.

“Зі свого боку, ми робитимемо все від нас залежне, щоб завершити його (процесс приєднання) якнайшвидше. Ми впритул наблизилися до нашої енергетичної незалежності”, - зазначив міністр енергетики.

Раніше Герман Галущенко заявив, що автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. Приєднуватися назад до енергосистем Росії та Білорусі Україна не буде.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.