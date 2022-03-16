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Украина присоединилась к Европейской энергосистеме ENTSO-E
В среду, 16 марта, Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Об этом в своем микроблоге Twitter написал президент Владимир Зеленский.
"Украина стала членом "Энергетического Евросоюза". Объединение украинской и европейской энергосистем завершено. Тепер украинская электроэнергия в Европе, а европейская в Украине", — написал президент.
Напомним, согласно дорожной карте присоединения энергосистемы Украины к энергосистеме ЕС Объединенная энергетическая система Украины должна была некоторое время поработать в изолированном от России и Беларуси режиме. По плану тестирование должно было начаться в 00:00 24 февраля.
24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Идут позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После вторжения процесс синхронизации энергосистем ускорился. 28 февраля Европейский Союз поддержал скорейшее объединение энергетических систем Украины и континентальной Европы.
А уже 2 марта Операторы сетей передачи электроэнергии континентальной Европы одобрили синхронизацию энергосетей Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E.