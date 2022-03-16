Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Энергетика
Дата публикации

Украина присоединилась к Европейской энергосистеме ENTSO-E

Украина присоединилась к Европейской энергосистеме ENTSO-E

В среду, 16 марта, Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Об этом в своем микроблоге Twitter написал президент Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Украина стала членом "Энергетического Евросоюза". Объединение украинской и европейской энергосистем завершено. Тепер украинская электроэнергия в Европе, а европейская в Украине", — написал президент.

Напомним, согласно дорожной карте присоединения энергосистемы Украины к энергосистеме ЕС Объединенная энергетическая система Украины должна была некоторое время поработать в изолированном от России и Беларуси режиме. По плану тестирование должно было начаться в 00:00 24 февраля. 

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Идут позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.

После вторжения процесс синхронизации энергосистем ускорился. 28 февраля Европейский Союз поддержал скорейшее объединение энергетических систем Украины и континентальной Европы.

А уже 2 марта Операторы сетей передачи электроэнергии континентальной Европы одобрили синхронизацию энергосетей Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E.

Автор:
Степан Крьока