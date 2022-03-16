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Енергетика
Дата публікації

Україна приєдналася до Європейської енергосистеми ENTSO-E

Україна приєдналася до Європейської енергосистеми ENTSO-E

У середу, 16 березня, Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав президент Володимир Зеленський.

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"Україна стала членом "Енергетичного Євросоюзу". Об'єднання української та європейської енергосистем завершено. Тепер українська електроенергія в Європі, а європейська в Україні", — написав президент.

Нагадаємо, згідно з дорожньою картою приєднання енергосистеми України до енергосистеми ЄС Об'єднана енергетична система України мала деякий час попрацювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі. За планом тестування   мало початися о 00:00 24 лютого.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України. Міста обстрілюють ракетами. Ідуть позиційні бої – українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.

Після вторгнення процес синхронізації енергосистеми прискорився. 28 лютого Європейський Союз підтримав якнайшвидше об'єднання енергетичних систем України та континентальної Європи.

А вже 2 березня Оператори мереж передачі електроенергії континентальної Європи схвалили синхронізацію енергомереж України та Молдови з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E.

Автор:
Степан Крьока