- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Україна приєдналася до Європейської енергосистеми ENTSO-E
У середу, 16 березня, Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав президент Володимир Зеленський.
"Україна стала членом "Енергетичного Євросоюзу". Об'єднання української та європейської енергосистем завершено. Тепер українська електроенергія в Європі, а європейська в Україні", — написав президент.
Нагадаємо, згідно з дорожньою картою приєднання енергосистеми України до енергосистеми ЄС Об'єднана енергетична система України мала деякий час попрацювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі. За планом тестування мало початися о 00:00 24 лютого.
24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України. Міста обстрілюють ракетами. Ідуть позиційні бої – українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після вторгнення процес синхронізації енергосистеми прискорився. 28 лютого Європейський Союз підтримав якнайшвидше об'єднання енергетичних систем України та континентальної Європи.
А вже 2 березня Оператори мереж передачі електроенергії континентальної Європи схвалили синхронізацію енергомереж України та Молдови з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E.